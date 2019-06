Macapá Verão 2019: abertas inscrições para o Musa Verão

O Instituto Municipal de Turismo (Macapatur) iniciou nesta segunda-feira, 10, as inscrições para a mais bela Musa Verão 2019. Podem participar candidatas de todos os distritos do município. As inscrições ocorrerão de 10 a 21 de junho, no Macapatur, localizado na Avenida FAB, nº 2974 B, bairro Santa Rita. Para participar é necessário preencher a ficha de inscrição, totalmente gratuita.

Musa Verão é um evento tradicional que ocorre durante o calendário do Macapá Verão, consolidando-se ao longo dos anos, descobrindo as belezas das mulheres amapaenses. Este ano, o lançamento oficial do concurso está marcado para 28 de junho, às 20h, no Macapá Shopping. A final está prevista para 7 de julho.

Será de responsabilidade das candidatas a produção de cabelo e maquiagem para eventos do concurso, como lançamento, entrevista e final; salto alto preto (será usado em todos os compromissos); calça legging da cor preta (para os ensaios) e participar dos ensaios e compromissos com assiduidade e responsabilidade.

A organização terá como responsabilidade a administração e produção do evento; biquíni e maiô (padrão); confecção e distribuição de faixas de identificação; local para ensaio: concha acústica da Fazendinha – saída de van do Instituto ao distrito, com retorno para o mesmo local de saída (horário e dia a definir); e participações em programas de TV e Rádio, e presenças vips.

Para a inscrição das candidatas é indispensável ter no mínimo 16 anos (acompanhada de responsável legal) e no máximo 30 anos; e não ter ganhado o concurso anteriormente. Mais informações podem ser encontradas no Macapatur ou pelos contatos 98118-4810 e 99905-4810.

Cássia Lima