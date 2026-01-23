50% dos aposentados já recorreram a crédito para pagar contas e despesas, revela Serasa

65% afirmam que fizeram algum planejamento financeiro para essa fase da vida.

A aposentadoria ainda não representa estabilidade financeira para os brasileiros. De acordo com uma pesquisa feita pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, 5 em cada 10 aposentados já precisaram recorrer ao crédito para pagar despesas, enquanto 35% costumam buscar crédito especificamente para cobrir gastos considerados essenciais. O levantamento feito especialmente para o Dia do Aposentado, celebrado em 24 de janeiro, mostra também que 44% afirmam que o risco de endividamento aumentou após a aposentadoria.

De acordo com o estudo, 46% dos entrevistados afirmam que o valor recebido da aposentadoria não é suficiente para manter o padrão de vida anterior, o que ajuda a explicar por que 46% relatam sentir mais instabilidade financeira durante essa fase da vida. Além disso, 44% têm receio de precisar de ajuda de outras pessoas para conseguir se manter, enquanto 33% enfrentam dificuldades para manter as contas básicas em dia, evidenciando a vulnerabilidade financeira desse grupo.

“A aposentadoria nem sempre vem acompanhada da tranquilidade esperada no âmbito das finanças. Para muitos brasileiros, esse é um momento de adaptação, em que a renda diminui ou muda, mas as despesas seguem elevadas”, avalia Aline Vieira, especialista da Serasa em educação financeira.

Combinações de fontes de renda fazem parte da realidade dos aposentados

Ainda com base no levantamento, 60% dos aposentados continuam trabalhando. Entre eles, 63% afirmam que o principal motivo é complementar a renda, 57% dizem que seguem ativos para manter uma vida mais dinâmica e 32% apontam o desejo de continuar se sentindo produtivos. Também aparecem como motivação ajudar financeiramente a família (23%) e a busca por novos desafios profissionais (11%), indicando que a aposentadoria, para muitos, não representa uma ruptura completa com a vida profissional.

Planos e desejos para a aposentadoria

Mesmo diante das restrições financeiras, a aposentadoria também é vista como um período de reorganização de prioridades e realização de planos pessoais. Entre os principais desejos para essa fase da vida, 40% dos aposentados afirmam que pretendem viajar, 40% desejam quitar dívidas e 39% querem aproveitar melhor o tempo livre.

Planejamento financeiro ajuda a atravessar a aposentadoria

Apesar dos desafios enfrentados, 65% dos aposentados afirmam que se planejaram financeiramente para esse momento da vida, refletindo tentativas de reduzir a dependência exclusiva do benefício previdenciário e garantir maior previsibilidade financeira ao longo dos anos.

“O planejamento financeiro antecipado é essencial para reduzir a dependência de crédito e trazer mais previsibilidade para essa fase da vida. Mesmo após a aposentadoria, é importante acompanhar os gastos, revisar prioridades e manter um controle financeiro compatível com a nova realidade de renda”, orienta a especialista da Serasa.

Para aqueles que buscam planejar-se melhor financeiramente, a Serasa disponibiliza uma tabela financeira completa, além de diversos conteúdos especializados sobre maneiras saudáveis de organizar as finanças em todas as fases da vida. Acesse em: https://www.serasa.com.br/blog/tabela-financeira/.

Metodologia

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box, com coleta entre 22 de dezembro de 2025 e 11 de janeiro de 2026, ouvindo 952 aposentados. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.



Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Curtir isso: Curtir Carregando...