Semsa orienta sobre vacinação para quem pretende viajar nas férias

Preocupada com a saúde dos macapaenses nessas férias, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta manter a carteira de vacinação atualizada, o que é importante para ter uma viagem tranquila e saudável. O turista deve atualizar com antecedência a imunização de acordo com as orientações do Calendário Nacional de Vacinação e priorizar as doses contra o sarampo, hepatites A e B, e a febra amarela.

“Estamos fazendo um lembrete para que as pessoas verificarem as cadernetas delas, se têm vacinas atrasadas, pois, geralmente, quem toma a primeira dose esquece de tomar a segunda. Está ocorrendo uma grande procura pela vacina contra a febre amarela, muito exigida em viagens internacionais. As vacinas podem ser encontradas nas Unidades Básicas de Saúde”, informa a coordenadora de Imunização, Jorsette Cantuária.

Quem usa medicamentos de uso contínuo não deve esquecer a prescrição médica e levar a quantidade suficiente para o período que estará fora de casa. Além disso, é importante esclarecer que o Ministério da Saúde recomenda o uso de repelentes como medida de proteção para quem não pode se vacinar, como as gestantes, que não podem tomar a vacina contra a febre amarela.

Cliver Campos