Banco da Amazônia prorroga prazo de inscrições editais de patrocínio e pauta do espaço cultural

Em um movimento que reflete seu compromisso contínuo com o desenvolvimento regional e cultural da Amazônia, o Banco da Amazônia anunciou a extensão do prazo de inscrição para os Editais de Patrocínios e de Pautas do Espaço Cultural 2024. A nova data limite para submissões é agora 30 de setembro.

Os editais oferecem uma oportunidade única para os visionários da região. Com um aporte financeiro de mais de R$ 3 milhões, o Banco da Amazônia busca impulsionar iniciativas que não apenas enriqueçam o tecido cultural da área, mas também promovam o desenvolvimento local e o crescimento sustentável a partir do apoio a projetos sociais, ambientais, esportivos e de feiras agropecuárias.

O Edital de Patrocínios 2024, que conta com um montante de aproximadamente R$ 2,85 milhões, visa capacitar projetos que servirão como catalisadores para a inovação e progresso. Já o Edital de Pautas do Espaço Cultural, com sua oferta de R$ 30 mil, pretende dar voz aos criadores culturais emergentes.

O Secretário Executivo do Banco da Amazônia, Alcir Erse, expressou que esses editais são uma manifestação tangível do comprometimento da instituição com a região amazônica. Erse destacou que, ao longo dos últimos cinco anos, mais de R$ 13 milhões foram alocados para 388 projetos aprovados por meio dessas iniciativas.

Os Editais de Patrocínios e de Pautas do Espaço Cultural não só representam uma chance única para impulsionar projetos de relevância na Amazônia, como também desempenham um papel vital na promoção da herança cultural única da região e no fortalecimento de sua identidade.

O processo de inscrição é simples e gratuito, sendo conduzido exclusivamente online. Os interessados devem preencher um formulário acessível no site oficial do Banco da Amazônia, disponível por meio do link https://www.bancoamazonia.com.br/o-banco/patrocinio/#confira-os-editais. O prazo de inscrição, inicialmente previsto para encerrar em 31 de agosto, foi estendido até 30 de setembro de 2023.

As propostas submetidas serão avaliadas por meio de um processo criterioso de seleção. Os projetos escolhidos terão a oportunidade de serem executados no período compreendido entre 2 de abril e 30 de dezembro de 2024. Projetos candidatos ao Edital de Pautas do Espaço Cultural devem ser anexados no campo correspondente do formulário de inscrição, em formato PDF com tamanho máximo de 2 MB. Os selecionados terão a oportunidade de apresentar suas exposições entre março de 2024 e janeiro de 2025.

Os interessados em participar precisam acessar o site oficial da instituição para obter informações detalhadas sobre o processo de inscrição e os requisitos aplicáveis que se encontram nos Editais.

Felicia Silva

Estagiária de Jornalismo

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...