Amazonas Green Jazz Festival oferece 24 palestras gratuitas com artistas nacionais e internacionais

O talento, a criatividade e a técnica musical de grandes nomes do jazz nacional e internacional estarão presentes na 10⁰ edição do Amazonas Green Jazz Festival, que ocorrerá entre os dias 22 e 30 de julho, em Manaus. O evento também oferecerá, gratuitamente, 24 palestras e workshops com artistas, professores de universidades, como a de Michigan (EUA), além de vencedores e indicados ao Grammy Awards, a maior premiação da música mundial. As inscrições podem ser feitas por meio do site Sympla e a programação completa está no amazonasgreenjazzfestival.com.br.

As atividades são voltadas para profissionais, entusiastas e estudantes de música, dança, produção musical, comunicação na área cultural, entre outros. Serão realizadas no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, Centro; no Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ), na avenida Eduardo Ribeiro, Centro; e na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), situada na avenida Leonardo Malcher, no bairro Praça 14 de Janeiro.

Palestrantes

Entre os palestrantes internacionais, destaque para o pianista, compositor, arranjador, diretor e educador musical porto-riquenho, Edsel Gomez. Abrindo as atividades, ele ministrará o ‘Workshop Hand on: Latin Jazz’, no dia 22 de julho, a partir das 10h, no Teatro da Instalação.

Edsel Gomez vive em Manhattan e já foi indicado ao Grammy pelo álbum ‘Cubist Music’. É um artista consagrado pela crítica internacional como um dos melhores pianistas do “jazz-latino”.

Já o compositor e instrumentista dos EUA, Ed Sarath, palestra sobre a ‘Improvisação e pedagogia musical’, no dia 23 de julho, às 16h45, no Palácio da Justiça. O músico é fundador e professor do departamento de jazz da Universidade de Michigan e do Programa de Improvisação e Estudos Contemplativos.

Entre os brasileiros, está o baterista e compositor radicado em Nova York, Maurício Zottareli, que ministrará o workshop “Estudos e aplicações de jazz e música brasileira na bateria”, no dia 23 de julho, a partir das 10h, no Teatro da Instalação. Neste dia, ele também fará o lançamento do livro ‘AM Jazz Druming’. No cenário musical, o paulista foi eleito pelo ‘The Best Jazz Of 2016’, na lista ‘The 38th Annual Jazz Station’, como um dos melhores bateristas em atividade no momento.

Ainda no dia 23, a partir das 10h, no Teatro da Instalação, o público poderá acompanhar o workshop sobre Rap e Jazz, ministrado pelo instrumentista, saxofonista, compositor e pesquisador, Marcelo Coelho. O artista tem mestrado em Jazz Performance pela University of Miami e bacharelado em Música Popular pela Universidade Estadual de Campinas (UniCamp). A ‘Economia Criativa e Mercado Musical’ também será tema da palestra do Marcelo Coelho, que volta a falar com com o público no dia 25 de julho, a partir das 16h45, no Palácio da Justiça.

Apoio

O Amazonas Green Jazz Festival tem patrocínio master do Instituto Cultura Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, apoio da da Embaixada dos Estados Unidos, e o hotel é oficial é o Juma Ópera.

Confira todas as palestras e workshops:

22 de JULHO

Horário: 10h

Workshop Hands on: Latin Jazz

Palestrante: Pianista de jazz porto-riquenho Edsel Gomez

Local: Teatro da Instalação

Horário: 11h

Palestra: Perspectivas da Dança no AM

Palestrante: Diretor Artístico e Coreógrafo Mário Nascimento

Local: CCPJ

23 de JULHO

Horário: 11h

Palestra: Corpo – arte, cultura e subjetividade

Palestrante: Bailarino, coreógrafo e investigador de culturas, Rui Moreira

Local: CCPJ

Horário: 16:45

Palestra: Improvisação e pedagogia musical

Palestrante: Trompetista, compositor e instrumentista norte-americano Ed Sarath

Local: CCPJ

Horário: 10h

Workshop: Estudos e aplicações de jazz e música brasileira na bateria

Lançamento do livro AM Jazz Drumming

Palestrante: Baterista e compositor brasileiro radicado em Nova York Maurício Zottarelli

Local: Teatro da Instalação

Horário: 15h

Workshop: RAP & JAZZ

Facilitador: Saxofonista e compositor paulista, Marcelo Coelho

Local: Teatro da Instalação

Horário: 15h

Workshop: Metais iniciantes

Facilitadores: Trombonista Baixo da Amazonas Jazz Band, Alison Moura, e o professor de música e instrumentista, Fábio Plácido

Local: UEA

25 de JULHO

Horário: 16:45

Palestra: Economia Criativa e Mercado musical

Palestrante: Saxofonista e compositor paulista, Marcelo Coelho

Marcelo Coelho

Local: CCPJ

Horário: 15h

Masterclass: Guitarra

Palestrante: Guitarrista, violonista, compositor e arranjador Bruno Mangueira

Local: Teatro da Instalação

Horário: 15h

Palestra: Ecomusicologia

Palestrante: Cantora Karine Aguiar e grupo indígena Mirá Yiá

Local: UEA

Horário: 10h

Palestra: A Música de Ernesto Nazareth

Palestrante: Saxofonista, compositor, músico brasileiro, radicado nos EUA, e professor da Universidade de Massachusetts, Felipe Salles

Local: UEA

26 de JULHO

Horário: 10h

Workshop: Iluminação cênica

Facilitadora: Especialista em iluminação cênica Fernanda Mattos

Local: CCPJ

Horário: 15h

Palestra: Planejamento e Produção: A Comunicação Estratégica do AGJF 2022

Palestrante: Produtora do festival de jazz e responsável pela IAI Promoções, Inês Daou

Local: CCPJ

Horário: 10h

Workshop: Bateria – Ritmos do Norte

Facilitador: Baterista da Amazonas Band, Airton Silva

Local: Teatro da Instalação

27 de JULHO

Horário: 10h

Masterclass: Áudio

Palestrante: Engenheiro de Gravação e Projetista em Acústica, Clement Zular

Local: CCPJ

Horário: 10h

Palestra: Marketing Cultural

Palestrante: Especialista em Marketing Cultural e com atuação em grande veículos nacionais Ana Luísa Marinho

Local: CCPJ

Horário: 16:45

Palestra: Produção Cultural

Palestrante: Produtora musical responsável por grandes espetáculos, Eliana Peranzzetta

Local: CCPJ

Horário: 16:45

Masterclass: Bateria – Big Band Drumming

Palestrante: Baterista com mais de 50 anos de carreira, Celso de Almeida

Local: Teatro da Instalação

Horário: 15h

Palestra: Jazz e educação musical – a experiência CLAM

Palestrante: Pianista e um dos principais instrumentistas brasileiro, Amilton Godoy

Local: UEA

Dia 28 de Julho

Horário: 15h

Palestra: A Explosão dos Festivais de Jazz

Palestrantes: Jornalista e crítico musical do jornal Folha de S. Paulo, Carlos Calado

Local: CCPJ

Horário: 10h

Masterclass: Trombone

Palestrante: Trombonista, compositor e arranjador dos EUA, John Fedchock

Local: UEA

Horário: 16:45

Palestra: O Beiradão

Palestrante: Instrumentista, saxofonista, arranjador, professor de música e maestro, Ênio Prieto

Local: UEA

Dia 29 de Julho

Horário: 10h

Masterclass: Trompete

Palestrante: Um dos maiores nomes do Trompete no Brasil, Daniel D’Alcântara

Local: UEA

Horário: 15h

Masterclass: Saxofone

Palestrante: Saxofonista, flautista e compositor, Rodrigo Ursaia

Local: UEA

