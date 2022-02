Conselho indígena Wajãpi denuncia em nota poluição dos rios no Amapá

NOTA DO APINA SOBRE A LAMA NAS ÁGUAS DOS RIOS QUE AFETOU A TERRA INDÍGENA WAJÃPI (TIW) E OS VIZINHOS DA VILA DO RIOZINHO

Nós do Conselho das Aldeias Wajãpi – Apina, organização que representa os Wajãpi moradores da Terra Indígena Wajãpi, recebemos relatos e imagens de nossos parentes que vivem nas regiões do rio Riozinho e do rio Onça sobre alterações na qualidade das águas destes rios desde sexta-feira 11/02/2022.

Fotos e vídeos de várias aldeias mostram as águas com muita lama e como dependemos dos rios para beber água e tomar banho, isto gerou muita preocupação para os nossos chefes e famílias. Durante o final de semana a água suja do rio Onça chegou até a aldeia Pairakae, localizada no Rio Felício, afluente do Amapari.

E a lama do Riozinho chegou até a vila do Riozinho, junto à BR 210, no Assentamento Perimetral Norte em Pedra Branca do Amapari, onde nossos vizinhos assentados também se assustaram muito. Queremos divulgar para o público que há muitos anos estamos denunciando sinais de garimpo e outras atividades ilegais no entorno da nossa terra indígena. Desde 2019 estamos denunciando tentativas de instalação de garimpos junto ao Riozinho, em áreas da FLOTA/AP.

Em 2021, denunciamos a circulação de garimpeiros neste rio, inclusive dentro da Terra Indígena Wajãpi (TIW), e sinais de instalação de novo garimpo na RDS do Rio Iratapuru, próximo aos limites da TIW. Estamos pedindo há muitos anos para os órgãos responsáveis do Governo Federal e do Governo do Estado do Amapá para investigarem esses crimes ambientais e evitar que isso afete a nossa terra, a nossa saúde e os nossos jeitos de viver, que dependem da floresta em pé.Por isso, nós do Conselho das Aldeias Wajãpi – Apina escrevemos esse documento para solicitar publicamente, mais uma vez, que o MPF, a Funai, a Sema, o Incra, o ICMbio, assim como os órgãos competentes de segurança pública, façam uma fiscalização para monitorar nossas denúncias.

Neste momento, queremos uma investigação sobre o motivo das águas dos rios ficarem sujas de lama. Queremos saber se foi algum acidente natural ou se isso é ligado a alguma atividade de garimpo. Não queremos nossas águas poluídas e nem nossa terra ameaçada por atividades ilegais no entorno ou dentro da Terra Indígena Wajãpi. Nós do Apina somos contra o garimpo e a mineração em terras indígenas e unidades de conservação. Terra Indígena Wajãpi, 15 de fevereiro de 2022.

a

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...