Superintendente da FAS, Virgilio Viana, é homenageado em lista da Forbes 50+

O superintendente geral da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Virgilio Viana, foi um dos homenageados na mais nova edição da revista Forbes, que destacou 50 personalidades que trilharam um caminho de sucesso após os 50 anos.

A lista 50 over 50, da Forbes, reúne “grandes nomes que chegaram à maturidade com mais poder, relevância, influência e sabedoria do que quando eram jovens”.

A lista foi dividida em dez categorias e Virgilio foi um dos cinco nomes incluídos no Terceiro Setor, no qual foi destaque por sua longa trajetória de atuação em prol da conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida dos povos tradicionais da Amazônia.

Para a revista, ele contou mais detalhes de sua infância e alguns dos seus principais feitos à frente da FAS e da época em que ocupava o cargo de Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, período em que reduziu o desmatamento em 70% e ampliou as Unidades de Conservação do Estado de 7 para 19 milhões de hectares.

Virgilio Viana é PhD por Harvard e tem pós-doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade da Flórida. No ano passado, foi nomeado pelo Papa Francisco para integrar a Pontifícia Academia de Ciências Sociais do Vaticano. Atualmente, é o superintendente geral da FAS, organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos para a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia. Em 2021, a FAS ganhou o prêmio de melhor ONG do ano.

Link da revista: https://forbes.com.br/listas/2022/07/forbes-50-destaca-historias-de-reinvencao-e-sucesso-apos-os-50-anos/

Foto: Michael Dantas

