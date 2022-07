WhatsApp testa função inédita que oculta o status online

Recurso possibilitará que os usuários escolham os contatos com acesso a essa informação em seus perfis

A Meta, empresa responsável pela plataforma do WhatsApp, está produzindo uma função que possibilita aos usuários ocultarem o status online na plafatorma. A nova configuração está em fase beta de desenvolvimento, segundo a WabetaInfo.

A novidade publicada pelo portal de tecnologia no sábado (2) indica os próximos passos da plataforma de mensagens, e já está em desenvolvimento no beta para iOS. A função deve chegar também para a versão de testes do Android e WhatsApp Web.

O recurso deve funcionar juntamente à possibilidade de esconder o “visto por último”, no qual os usuários podem escolher os contatos que têm acesso a essa informação em seus perfis. Ou seja, elas estarão localizadas na aba de “Privacidade” das configurações do aplicativo.

Veja mais no site Gauchazh

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...