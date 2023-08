Eventos de grupo de pesquisa e programas de pós-graduação da Unifap debatem fenômeno religioso na Amazônia

Inscrições estão abertas e são gratuitas; Encontros ocorrem durante o mês de setembro.

Com o objetivo de fomentar as discussões sobre o fenômeno religioso na Amazônia e promover o intercâmbio de pesquisadores, o Grupo Cepres – Centro de Estudos de Religiões, Religiosidades e Políticas Públicas, o Programa de Pós-graduação em História (PPGH) e a Especialização em Ciências da Religião, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realizam no mês de setembro dois eventos: o IV Encontro Científico do Cepres e o II Encontro Internacional do Cepres. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas no link https://forms.gle/PDVE9JdX1ZDK6HSr7.

Os eventos ocorrerão nos dias 2, 6, 7, 14 e 16 de setembro de 2023. A programação começa no dia 2 de setembro, às 14h30, com a Palestra “Elites Políticas: Fontes e Metodologia”, com a participação do Prof. Dr. Andrius Noronha (Unifap) e Prof. Esp. Manoel Moraes (Unifap) e mediação da Profa. Me. Karoline Diniz (Unifap). A palestra será on-line e poderá ser acessada no link https://meet.google.com/baz-igpa-hqa?authuser=0&hl=pt_BR.

No dia 6 de setembro, ocorrerá a Palestra “Pentecostalismos O Encontro do Pastor com o Pajé: Conflito ou Adaptação?” no prédio do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (Dcet) da Unifap, localizado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). O palestrante é o Prof. Dr. Donizete Rodrigues (Universidade Nova Lisboa), com mediação do Prof. Dr. Marcos Paulo Pereira (Unifap).

No dia 7 de setembro, a programação dos eventos acompanha o 29º Grito dos Excluídos e Excluídas, conjunto de manifestações populares que ocorrem no Brasil, desde 1995, ao longo da Semana da Pátria e culminam no Dia da Independência do Brasil.

Os encontros continuam no dia 14 de setembro, às 18h, no prédio do Dcet em Macapá (AP), com a palestra “Ciências da Religião: seu papel na universidade e na sociedade hoje”. A palestra será proferida pelo Prof. Dr. Joe Marsal Santos (UFS) e tem como mediadores Wilneia Barbosa de Aleluia (Unifap), Profa. Me. Letícia Talita Picanço (Unifap) e Prof. Me. Daniel Ferreira (Unifap).

O encerramento do IV Encontro Científico do Cepres e do II Encontro Internacional do Cepres será realizado no dia 16 de setembro, às 14h30, com a realização de uma oficina de marabaixo com a palestrante Laura do Marabaixo e mediação da Profa. Dra. Maria da Conceição Silva (Unifap). A oficina ocorrerá no prédio do Departamento de Letras e Artes (Depla) da Unifap, situado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

