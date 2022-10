Clécio é o novo governador do Amapá e Davi é eleito Senador

Com campanha fortemente apoiada pelos artistas locais o ex-prefeito de Macapá Clécio Luis se elegeu em primeiro turno

Com mais de 53% dos votos válidos em uma campanha consistente e recheada de propostas para melhorar a vida dos Amapenses, Clécio se sobressaiu desde o início da campanha sobre o principal adversário, o empresário Jaime nunes que ficou em segundo lugar mesmo com o apoio do Atual prefeito de Macapá Dr Furlan que também fracassou na tentativa de eleger a esposa Rayssa como senadora que contava com o apoio de José Sarney,

Para senador, saiu vitorioso o ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre com folgada margem para a segunda colocada, Rayssa.

Eleiçoes no amapá transcorreram em clima de normalidade com poucos registro de crimes eleitorais.

Da redação

