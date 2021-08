Prefeitura de Macapá promove Semana Mundial de Aleitamento Materno

A ação faz parte do ‘Agosto Dourado’, símbolo da luta pelo incentivo à amamentação e acontece na Unidade Básica de Saúde Rubim Aronovitch, das 8h às 12h.

Por Cristiane Mareco – Secretaria Municipal de Saúde

A Prefeitura de Macapá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promove no período de 2 a 6 de agosto uma programação em comemoração à Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM). A ação faz parte do “Agosto Dourado”, símbolo da luta pelo incentivo à amamentação e acontece na Unidade Básica de Saúde Rubim Aronovitch, de 8h às 12h.

O objetivo é conscientizar e orientar para a importância da amamentação, principalmente nos seis primeiros meses de vida do bebê.

A abertura das atividades acontece com a inauguração do Cantinho da Amamentação, espaço inovador e confortável, montado dentro da UBS Rubim Aronovitch para melhor atender as mães que precisarem de ajuda, seguido por apresentação cultural, palestras nutricionais, auriculoterapia, workshop sobre amamentação, massagem relaxante, pintura na barriga da gestante, curso para pais de primeira viagem e arrecadação de potes de vidro para armazenamento de leite humano.

A secretária Municipal de Saúde, Karlene Lamberg, explica que além de orientações, as participantes serão incentivadas a realizar a doação do leite humano.

“Toda mulher que amamenta pode ser doadora e durante essa programação os profissionais da saúde estarão orientando sobre a coleta e a estocagem do leite”, conclui.

Programação

Dia 02/08

-Inauguração do Cantinho da Amamentação;

-Apresentação cultural;

-Palestras nutricionais;

-Auriculoterapia;

-Workshop sobre amamentação,

-Massagem relaxante;

-Pintura na barriga da gestante;

-Arrecadação de potes de vidro para armazenamento de leite humano.

Dia 03/08

9h- Curso para pais de primeira viagem;

Dia 04/08

9h-Palestra sobre Saúde Emocional como Fonte de Vida e Amamentação no contexto Covid-19. (ENF. Wanessa Barbosa).

Dia 05/08

9h-Curso para pais de primeira viagem.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado