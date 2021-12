Prefeitura de Macapá inaugura UBS Infraero 1 construída em 34 dias

A nova unidade é a quinta entregue em 2021.

Trinta e quatro dias foi o tempo de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Infraero 1. A nova unidade é a quinta entregue pela Prefeitura de Macapá em 2021 para ampliação da rede de atenção primária.

“A inauguração da UBS em tão pouco tempo é o resultado de uma gestão que trabalha unida, que não olha para trás. Na terça-feira inauguramos a UBS do Bailique e isso já é passado. Hoje estamos inaugurando a UBS Infraero 1. Uma gestão que planeja e que está focada em realizar”, disse o prefeito Dr.Furlan.

Os moradores acompanharam de perto a obra, erguida em tempo recorde. Foi o caso do Bernando Vieira, que mora no bairro há 27 anos e trabalha como agente comunitário de saúde (ACS). Ele comenta que a unidade é um sonho realizado.

“Eu agradeço por essa benção que é a nossa UBS. Em 34 dias foi construída, o que a gente já esperava há mais de 20 anos. Tivemos várias promessas, e um que não prometeu, veio aqui e fez. Com força de vontade, determinação e respeito pela nossa comunidade”, destaca o morador.

O prédio servirá de base para equipes do programa Estratégia Saúde da Família (ESF) e ofertará serviços e atendimentos médicos, odontológicos, aplicação de vacina e distribuição de medicamentos.

“É um sentimento de gratidão a toda equipe da Prefeitura que se empenhou para entregar esse novo serviço à comunidade. Encerramos o ano com felicidade, com cinco unidades de saúde entregues e duas ampliações. Terminamos 2021 com o dever cumprido e que venha os próximos anos”, frisa a secretária municipal de Saúde, Karlene Lamberg.

Estrutura

A UBS Infraero 1 tem estrutura de porte 1 das normativas federais do Ministério da Saúde. Conta com sala de estocagem, curativos, vacinas, inalação coletiva, observação de procedimento, coleta e sala de atividades coletivas. Tem ainda banheiros acessíveis, setor administrativo, copa com banheiro próprio. A unidade também tem consultório odontológico, consultórios médicos, área para esterilização, expurgo, resíduos recicláveis, resíduos contaminados e depósitos.

Além disso, a UBS Infraero 1 ganhou um espaço com paisagismo e novas plantas ornamentais. As árvores que já existiam no terreno foram preservadas. O serviço foi feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Postura Urbana (Semam) e tem o objetivo de valorizar e tornar o ambiente mais agradável para convivência dos moradores.

Investimento

A obra foi executada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) e custou, ao todo R$ 1,2 milhão, sendo R$ 843 mil enviados pela deputada federal Leda Sadala (Avante) e R$ 357 mil de contrapartida municipal. Assim como outras obras na área da saúde, a unidade será construída a partir de materiais pré-moldados que diminui o tempo de construção.

“Quando o recurso é bem aplicado gera frutos. Nós colocamos o recurso em março, aprovamos, a Prefeitura fez o projeto, executou e estamos entregando mais uma UBS no mesmo ano. Meus parabéns ao bairro do Infraero que agora tem sua própria unidade de saúde, resultado da união de vários esforços. Fechamos o ano com o sentimento de fé e esperança”, pontua a deputada federal.

Modelo Construtivo

Grande parte das edificações iniciadas em 2021 na área da saúde segue o mesmo modelo construtivo – a partir de painéis pré-moldados. O conjunto em estrutura metálica com painéis é mais leve do que concreto e alvenaria, o que torna as fundações mais simples e rápidas de serem executadas. Esse modelo possui garantia de dez anos contra defeitos de fabricação ou construção, que é o dobro da exigência legal, incluindo manutenções anuais durante o mesmo período.

Outras unidades de saúde entregues em 2021

UBS Macapaba

A UBS Macapaba é a maior unidade de atenção primária do estado, atende principalmente os moradores do conjunto habitacional, cerca de 21 mil moradores. Foi construída em 160 dias com recursos enviados pela parlamentar Janete Capiberibe (PSB) e contrapartida municipal.

UBS Raul Matte

A UBS Raul Matte foi a primeira unidade entregue em 2021 e sua construção durou 48 dias. A unidade reforçou os atendimentos no bairro Zerão. A construção foi feita com recursos enviados pelo deputado federal Camilo Capiberibe (PSB) mais contrapartida municipal.

UBS Pantanal

A UBS Pantanal foi a primeira do bairro e foi concluída em 45 dias com recursos da então deputada federal Janete Capiberibe mais contrapartida municipal.

Ampliação Marcelo Cândia

A nova edificação possibilitou novos consultórios médicos, odontológicos, salas de inalação, curativos e de atividades coletivas. Além disso, a unidade foi preparada com acessibilidade para receber pessoas com deficiência física. Os recursos foram enviados pela deputada federal Leda Sadala.

UBS Manoelzinho

A UBS Manoelzinho, no arquipélago do Bailique, conta com consultórios, almoxarifado, salas para expurgo, esterilização, administrativa, vacina, atividades coletivas, observação, curativo e inalação. A unidade foi custeada com recursos oriundos do Ministério da Saúde enviados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM/AP) e recursos do tesouro municipal.

Ainda estão em construção

Ampliação da UBS Leozildo Fontoura

A nova da UBS terá uma nova área de 122 m² e reforçará os serviços e atendimentos de atenção básica, consultas médicas e saúde da família. Os recursos foram enviados pelo então senador João Alberto Capiberibe (PSB) mais contrapartida municipal.

Reforma da UBS Infraero 2

Serão ampliados os consultórios médicos e os outros ambientes como sala de curativo, vacina, administrativo, farmácia e banheiros serão reformados. A unidade terá novas instalações hidráulicas e elétricas, novo telhado, portas, janelas, além de acessibilidade. As obras são executadas pela prefeitura com recursos enviados pela deputada Leda Sadala e recursos municipais.

Narah Pollyne

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

