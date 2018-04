Neste sábado (28) Programa Justiça Contando Histórias recebe a escritora Esmeraldina Santos

No programa Justiça Contando Histórias deste sábado (28), a autora dos livros “Melhor caminho é a escola”, “História de meu povo”, “As aventuras de dona Florzinha” e “Uma quilombola na política”, Esmeraldina Santos, será a entrevistada especial. O programa vai ao ar pela Rádio Difusora de Macapá (630 AM), das 17 às 18 horas.

O programa será dedicado ao Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril por conta do aniversário do escritor Monteiro Lobato. Esmeraldina, que é moradora do quilombo do Curiaú, falará sobre seu envolvimento com a cultura regional e as suas experiências no campo da educação.

Filha de Maximiano dos Santos (tio Bolão) e Francisca Santos (tia Chiquinha), ambos nascidos no Curiaú e reconhecidos mestres da cultura popular do Amapá já falecidos, a escritora estuda pedagogia e tem nas histórias de seus ancestrais sua principal fonte de inspiração. Por meio da produção literária revela a importância da valorização da cultura negra no estado.

Ela despertou para a literatura após voltar a estudar, depois de adulta. Repetindo a tradição de negros amapaenses que descreviam seu cotidiano nos “ladrões” (versos) de marabaixo, ela escreve o dia-a-dia da família e de seu povo em livros e contos.

27 de abril de 2018

