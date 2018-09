Congresso da OMS debate poluição do ar em todo o mundo

É o primeiro congresso global sobre poluição do ar

A Organização Mundial da Saúde (OMS) realiza, entre 20 de outubro e 1º de novembro, em Genebra, na Suíça, o primeiro congresso global sobre poluição do ar, para debater as recomendações aos 193 países-membros visando melhorar o meio ambiente.

Para preparar a participação brasileira no congresso, o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam), Carlos Bocuhy, também conselheiro do Conama, fez hoje, 25, exposição na OMS, com novas recomendações que permitam melhorar as políticas públicas para a qualidade de ar no País.Segundo Bocuhy, o Brasil ainda conta com padrões de controle da poluição de 1990, extremamente defasados frente ao conhecimento médico-científico atual.

Ele também defende que é necessário melhorar a forma de orientação dada pela OMS aos países-membros de modo a provocar mudanças efetivas.”As recomendações da OMS, embora sejam fundamentais, infelizmente deixam em aberto um grande espaço subjetivo sobre a implementação nos países menos desenvolvidos”, diz Bocuhy.

Veja mais no Época Negócios