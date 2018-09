SENAI Amapá abre processo seletivo para contratação de funcionários

Macapá – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá abriu vagas para contratação de funcionários. Os interessados devem se candidatar por meio do e-mail rh.curriculum@sesisenaiap.org.br no período de 26 a 28 de setembro. O processo seletivo é para vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

É necessário acessar o site www.ap.senai.br para baixar o Comunicado do Processo Seletivo nº 004/2018, na área Editais, e consultar todos os requisitos exigidos. Pessoas que tenham vínculo, natural ou civil, com dirigente ou empregado do SESI ou do SENAI Amapá estão impedidas de disputar as vagas.

Confira as oportunidades:

Vaga 1:

Instrutor Horista – Nível A (Eletroeletrônica)

Formação Obrigatória: Graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Automação Industrial ou Tecnólogo em Eletroeletrônica.

Formação Desejável: Licenciatura e/ou complementação pedagógica.

NR-10

Conhecimentos: Domínio do Pacote Office.

Experiência mínima de 6 meses na área de docência ou trabalho específico em eletroeletrônica comprovada por meio de documentação.

1 vaga + Cadastro Reserva (CR)

Lotação: SENAI Macapá e Santana.

Vaga 2:

Instrutor Horista – Nível A (Eletroeletrônica)

Formação Obrigatória: Graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Automação Industrial ou Tecnólogo em Eletroeletrônica.

Formação Desejável: Licenciatura e/ou complementação pedagógica.

NR – 10

Conhecimentos: Domínio Pacote Office.

Experiência mínima de 6 meses na área de docência ou trabalho específico em eletroeletrônica comprovada por meio de documentação.

1 vaga + Cadastro Reserva (CR)

Lotação: SENAI Vale do Jari – Monte Dourado/PA.

Vaga 3:

Instrutor Horista – Nível A (Alimentos e bebidas)

Formação Obrigatória: Graduação em Engenharia, Tecnologia, Nutrição ou Gastronomia na área de Alimentos e Bebidas.

Formação Desejável: Licenciatura e/ou complementação pedagógica.

Certificações em Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC).

Conhecimentos: Domínio Pacote Office.

Experiência mínima de 6 meses na área de docência ou trabalho específico comprovada por meio de documentação.

1 vaga + Cadastro Reserva (CR)

Lotação: SENAI Macapá e Santana.

Vaga 4:

Analista Operacional – Pedagogia

Formação Obrigatória: Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia.

Conhecimentos: Domínio Pacote Office.

Experiência mínima de 6 meses como profissional da área.

1 vaga + Cadastro Reserva (CR)

Lotação: SENAI Macapá e Santana.

O processo seletivo ocorre em quatro etapas. A primeira consiste em análise curricular. Quem for aprovado, será convocado para análise documental e, em seguida, dinâmica de grupo. Para os cargos de instrutor horista a 3ª etapa será substituída por microaula. Por fim, haverá entrevista individual. Todas as fases são eliminatórias. O processo seletivo é válido por 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.