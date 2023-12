Fim de ano vai gerar quase 500 mil vagas temporárias

Especialista em gestão de pessoas dá dicas de como conseguir uma oportunidade e ser efetivado



Até o final do ano, 470 mil vagas de emprego temporário serão criadas, de acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem). As chances de transformar a renda extra em um emprego fixo tendem a aumentar se o temporário mostrar seus diferenciais e competências, como observa o professor de Psicologia do Trabalho da Estácio e gestor de pessoas, Jailton Souza.

“Para se diferenciar é fundamental compreender as expectativas da empresa. Com isso, o colaborador alcançará resultados assertivos. Igualmente importante é o autoconhecimento, colocar-se disponível, ser agradável, comunicativo, reconhecer suas limitações e buscar ajuda e trabalhá-las, facilita a percepção de suas qualidades técnicas e comportamentais nas tarefas, aumentando ainda mais o desejo do empregador em ter um funcionário como você. Trabalhe com dedicação e responsabilidade, encare a função temporária como uma oportunidade de efetivação. Para tanto, é importante obedecer às regras, cumprir horários, sugerir ações de melhorias nas atividades realizadas, manter relações saudáveis e respeitosas com os colegas de trabalho, e fundamental, ser gentil com os clientes. Demonstre também interesse e peça feedbacks, são gestos que denotam maturidade para lidar com críticas e esforço em aprender para se desenvolver”, orienta.

Para quem ainda está em busca de um trabalho temporário, Jailton Souza sugere manter a rede de relacionamentos a par de sua intenção. “O networking é uma ferramenta valiosa, pode ajudar a conseguir uma entrevista presencial, além disso nem sempre as vagas de emprego são divulgadas, alguns recrutamentos são internos, acontecem dentro da própria empresa, ou por meio de networking. Importante frisar que é uma relação bilateral, então o candidato deve deixar claro que está disponível para ajudar sua conexão quando precisar”, afirma.

O professor recomenda ainda a participação em grupos de emprego em redes sociais e aplicativos de mensagens. “Vivemos na era digital, portanto é praticamente uma regra ter um perfil profissional em plataformas de emprego como o LinkedIn e manter o currículo atualizado, e atenção, use uma foto em boa resolução, com um fundo neutro e condizente com a forma como você se vestiria para ir ao trabalho”, finaliza.

