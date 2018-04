Condenado no caso Richthofen é preso por agredir mulher

Cristian Cravinhos, um dos autores do assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, foi preso na madrugada desta quarta-feira (18) suspeito de agredir uma mulher e tentar subornar policiais em Sorocaba (SP).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de briga de casal no bairro Trujillo, mas quando os policiais chegaram ao local encontraram apenas uma moto.

Os PMs fizeram buscas nas imediações e encontraram o casal que estaria brigando. Segundo a polícia, ao ser abordado, Cristian se apresentou como “um dos irmãos Cravinhos”.

Ele teria oferecido R$ 1 mil para não ser preso e disse que o irmão, Daniel, viria da capital com mais R$ 2 mil para dar aos policiais. Cristian foi flagrado com dinheiro, um revólver e munição de uso exclusivo do Exército.

Ele foi preso em flagrante por corrupção ativa e posse ilegal de arma de fogo. Cristian vai passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (18). A mulher que estava com ele foi liberada.

Veja mais no site Cidade Verde