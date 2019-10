Será que você come a banana certa? Veja qual é fruta ideal para uma vida saudável

Independente do tipo, esse alimento é rico em nutrientes e traz vários benefícios para saúde

Quer ter uma vida mais saudável? As frutas não podem faltar no seu cardápio alimentar, principalmente a banana. Seja prata, ouro, maçã, nanica ou da terra, esse alimento é rico em nutrientes e traz vários benefícios para saúde.

A banana é rica em potássio, mineral que atua na saúde dos músculos, ossos, no funcionamento do sistema nervoso e circulatório. Além disso, a fruta regula o metabolismo da glicose no sangue, o que ajuda na perda de peso.

Consumo

De acordo com a nutricionista Adriana Ávila, da Taeq, a melhor forma de consumir a banana – em termos de saúde – é crua, pois quando cozida em água, há perda do potássio. Para conseguir a maior concentração de nutrientes da banana crua e incrementar com outros, basta acrescentar alguns ingredientes estratégicos:

“A banana poderá ser consumida com acréscimo de mel, floco ou farelo de aveia, flocos de cereais ou granola. Pode ser ainda feita no micro-ondas, com canela em pó e/ou cravo, com ou sem adoçante – para ser uma opção de sobremesa ao invés de um doce – e deverá ser consumida com o caldo que se forma. Pode ser ainda batida com leite ou com iogurte como uma vitamina”, aconselhou a especialista.

O portal Conquiste Sua Vida, da Taeq, preparou uma lista com cinco tipos de banana e as suas características nutricionais. Confira:

Prata – Com 89 kcal a cada 100 g e 358 mg de potássio, é uma das menos calóricas e de maior durabilidade. Sua polpa é bem consistente e pouco doce, o que faz dela o tipo ideal para confecção de doces como a bananada

Maçã – Também tem 89 kcal a cada 100 g e 358 mg de potássio, é a variedade que é mais facilmente digerida e é capaz de prender o intestino. Sua polpa é branca, muito macia e exala um cheiro similar ao da maçã.

Ouro – Uma das mais calóricas, tem 112 kcal por porção e 355 mg de potássio. É o menor dos tipos nacionais e sua polpa é doce e perfumada.

