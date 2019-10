Uso das redes sociais tem impacto na hora de ser contratado

As mídias são ferramentas importantes na conquista de um lugar no mercado, visto que, cada vez mais, recrutadores vasculham perfis de candidatos

Pietro Otsuka

As redes sociais são ferramentas importantes na conquista de um lugar no mercado de trabalho. A forte cultura digital, rapidamente assimilada pelo brasileiro, já foi detectada há tempos por recrutadores de empresas. No Brasil, 39% dos internautas utilizam as suas redes sociais mais de 10 vezes por dia, por isso é importante ficar atento ao que se posta, curte e compartilha no ambiente virtual. Mariellen Romero, especialista em marketing digital, listou alguns cuidados necessários no uso destas ferramentas, para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho.

Recrutadores de olho nas mídias sociais: Atualmente, entre 90 e 94% dos recrutadores acessam o Linkedin para buscar possíveis futuros colaboradores. Mas, nos departamentos de RH das empresas, as consultas ao perfil do candidato não se limitam à rede social profissional. Facebook, Instagram e Twitter também atraem olhares dos recrutadores que buscam por candidatos.

Tudo que se posta em mídias sociais forma uma imagem para o recrutador: É preciso saber que qualquer uso que se faça de redes sociais forma uma imagem e passa uma mensagem para o mercado. Para utilizar as mídias a favor de uma colocação profissional, é preciso investir na formação de uma marca pessoal. Ser coerente é fundamental. A imagem que a pessoa passa na internet deve ser única em todos os canais.

Veja mais no R7

Curtir isso: Curtir Carregando...