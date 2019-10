Curiosity da Nasa faz uma incrível selfie diretamente de Marte

Imagem foi feita para comemorar o segundo experimento químico bem-sucedido que o veículo espacial realiza desde 2012

Laís Vieira, do R7*

O Curiosity, sonda da Nasa, agência espacial norte-americana, realizou uma selfie em Marte no dia 11 de outubro (2.553 Sol marciano). A foto foi resultado da junção de 57 imagens individuais tiradas por uma câmera instalada em um braço robótico.

A foto foi uma comemoração do feito do segundo experimento químico bem-sucedido que o veículo espacial realiza desde 2012. No dia 24 de setembro, o equipamento recolheu um pouco argila em pó em uma região conhecida como Glen Etive.

A amostra de solo foi colocada no SAM, Analysis at Mars, instrumento que realiza análises químicas durante a exploração de Marte.

O SAM contém 74 pequenos recipientes, e a maioria dos recipientes funcionam como fornos que aquecem as amostras para obter resultados.

Dessa vez, os cientistas pesquisam a origem da úmida da argila marciana coletada. A conclusão dessa complexa análise da amostra será obtida apenas no ano que vem.

