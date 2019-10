Timor-Leste é o país da Ásia com mais problemas de nutrição e fome

RTP* Lisboa

Timor-Leste é o oitavo país do mundo com mais problemas de nutrição e fome, segundo a edição de 2019 do Índice Global de Fome.

Sem contabilizar vários países, por não haver dados suficientes, o Índice Global de Fome (GHI, na sigla inglesa) dá ao Timor-Leste um valor de 34,5, o que coloca o país no grupo de nações em “situação séria”, o terceiro grau mais elevado do ranking.

Apesar da tendência de melhoria que se verifica desde 2005, quando o país tinha um valor de 42,3, que o colocava entre os países em “situação alarmante” – segundo pior grau do ranking -, o estudo mostra ligeiro agravamento nos últimos anos.

Em 2016, entre os países da Ásia, o mesmo relatório colocava o Afeganistão numa situação pior do que o Timor-Leste.

O índice, preparado pelo International Food Policy Research Institute (Instituto Internacional de Investigação de Políticas de Alimentação), mostra melhorias no Timor-Leste em todos os indicadores.

A mortalidade infantil, por exemplo, caiu este ano para 4,8, muito abaixo dos 8,2 de 2000, com o percentual de pessoas consideradas subnutridas caindo de 40,4 para 24,9 no mesmo período.

O estudo “apresenta uma medida multidimensional nacional, regional e global da fome no mundo”, com foco “em como o planeta pode chegar ao objetivo de Fome Zero em 2030”, de acordo com os autores.

Em termos globais, o nível de fome no Timor-Leste só é ultrapassado pelo Haiti (34,7), a Libéria (34,9), Zâmbia (38,1), Madagáscar (41,5), Chade (44,2), o Iemen (44,9) e a República Centro-Africana (53,6).

EBC

