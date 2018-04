Sesc Amapá realiza processo seletivo para contratação profissional

O Sistema Fecomércio por intermédio do Sesc Amapá está com inscrições abertas para o processo seletivo para vagas em 10 cargos entre ensino fundamental, médio e superior.

As vagas são para médico, enfermeiro, educador em saúde, técnico especializado, recreador, professor de educação básica I, professor de educação básica II, educador cultural, instrutor de dança e auxiliar de serviços gerais.

As remunerações oferecidas chegam até R$ 4.213,00 por jornadas de 20h a 44h semanais.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até o dia 21 de maio de 2018, somente pela internet, através do site www.rhsconsult.com.br. A taxa de inscrição segue no valor de R$ 22,60 para cargos de nível fundamental, R$ 25,00 para nível médio e R$ 30,50 para cargos de nível superior.

As provas objetivas serão realizadas no dia 17 de junho de 2018, nos horários de manhã e tarde. Para acessar edital completo clique AQUI

