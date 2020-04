Embaixada da França oferece bolsas de estudos para Master

São elegíveis estudantes de nacionalidade brasileira admitidos no 2º ano da pós-graduação em universidades francesas

A Embaixada da França no Brasil, com o objetivo de fomentar a mobilidade de estudantes brasileiros no país europeu, oferece um financiamento parcial para estudantes já admitidos no segundo ano do Master.

A bolsa será válida por um período de seis meses para alunos do ano acadêmico de 2020-2021. O edital é aberto a estudantes de todas as áreas do conhecimento, com a condição de ainda não terem completado 40 anos de idade até o dia 1º de setembro de 2020.

Entre os benefícios da bolsa estão a isenção de taxas de visto, de taxas administrativas do procedimento pré-consular Campus France e de taxas acadêmicas relativas ao Master, além do pagamento da cobertura de saúde no sistema público francês e um auxílio financeiro de 310 euros por mês. A bolsa não cobre gastos com passagens aéreas ou eventuais despesas de mudança.

Por se tratar de um auxílio parcial, o estudante deverá ainda comprovar um financiamento complementar de, no mínimo, 390 euros por mês.

Candidaturas

As candidaturas deverão ser feitas até o dia 31 de maio de 2020 às 23h59 (horário de Brasília), através do e-mail: [email protected] Entre os documentos exigidos para a candidatura estão a carta de aceite ou comprovante de aceitação em um programa de Master 2, diplomas do ensino superior e curriculum vitae.

As bolsas serão concedidas sob os critérios de excelência acadêmica e consistência do curso escolhido com os objetivos profissionais do candidato.

O edital está disponível no site do Campus France Brasil: http://bit.ly/bolsas-m2-embaixada

