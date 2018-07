Dez candidatas concorrem ao Musa Verão 2018

Já tradicional na programação do Macapá Verão, o concurso Musa Verão 2018 foi lançado na noite de sexta-feira, 20, no Royal Hotel. Este ano, dez candidatas concorrerão ao título. Cada uma delas desfilará representando uma localidade da capital. O concurso, que é coordenado pelo Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), acontecerá no balneário de Fazendinha, a partir das 15h, no dia 29 de julho.

O desfile ocorrerá em dois momentos: apresentação em conjunto e individual, e todas vestidas de biquíni. Cinco jurados serão responsáveis por avaliar a desenvoltura, beleza e simpatia. Serão premiadas as três primeiras colocadas, que irão dividir R$ 8 mil em prêmios.

“Como este ano é eleitoral, não podemos premiá-las com valores em dinheiro, mas elas receberão diversas premiações como viagens, kits de beleza, jantares, joias, maquiagens e outros. O fato é que o Musa Verão é tradicional e é um dos momentos mais aguardados pelo público, em Fazendinha”, explicou Sandro Bello, diretor-presidente do Instituto.

As candidatas têm entre 16 e 32 anos. Cinco delas desfilarão no Macapá Verão pela primeira vez. Regiane Costa, 25 anos, representante do distrito do Maruanun, disse que já participou há dois anos, mas o diferencial desta edição é que está bem mais preparada e focada para levar a faixa para casa.

Stefhany Brandão, 24 anos, representante da Fazendinha, também enfrentará o palco do concurso na Fazendinha pelo segundo ano consecutivo. Ela relatou que vem para ganhar. “Ano passado, vim pouco preparada, fiquei nervosa, não conhecia o palco, faltou produção, mas eu me aprimorei e este ano vim para ganhar. Só tive um título e todos os outros desfiles eu fiquei em segundo lugar, mas neste eu vim para reinar”, garantiu.

Confira os nomes das candidatas:

Jamile Alves, 17 anos – distrito do Coração;

Larissa Sales, 19 anos – Abacate da Pedreira;

Elainy Costa, 23 anos – Jandiá;

Geiciane Costa, 26 anos – Bailique;

Fabricia Munik, 32 anos – Lontra da Pedreira;

Paloma Alves, 19 anos – Pacuí;

Jessica Silva, 27 anos – Curiaú;

Stefhany Brandão, 24 anos – Fazendinha;

Damaris Borges, 30 anos – Araxá;

Regiane Costa, 25 anos – Maruanum.

