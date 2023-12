Operação Amapá Verde: Governo do Estado dá início ao 9° ciclo de combate às queimadas com reforço da Força Nacional

Nova etapa conta com 82 militares enviados para diferentes pontos de enfrentamento aos incêndios.

Por: Luan Rodrigues

O Governo do Amapá deu início ao 9° ciclo da Operação Amapá Verde, no comando do Corpo de Bombeiros, localizado na rodovia Duca Serra, nesta quarta-feira, 6. Na cerimônia, foi anunciada a troca das equipes que estão fazendo o combate aos incêndios em diferentes municípios do estado, que atuará agora com 45 novos bombeiros encarregados para o trabalho e mais 37 homens da Força Nacional que darão suporte às equipes, também em ações humanitárias no município de Oiapoque.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Veríssimo, conduziu a cerimônia e destacou a diminuição dos focos de incêndio nos últimos dias, ocasionada pela eficácia das ações de combate e controle das queimadas, reforçadas com as chuvas que vêm ocorrendo no estado.

“Alguns focos, que ainda persistem em aparecer, estão localizados mais na Região Central do estado, mas acreditamos que nos próximos dias não teremos mais nenhum foco, dessa forma, os trabalhos poderão se concentrar nas ações humanitárias realizadas pelo Governo do Estado”, disse o comandante.

Força Nacional

O reforço da Força Nacional, que chegou ao Amapá, após solicitação do governador Clécio Luís, junto ao Ministério da Justiça, visa auxiliar, além dos combates aos incêndios florestais em diferentes municípios, nas ações de entregas de farinha as populações indígenas em situação de vulnerabilidade no Norte do estado, que sofrem com as consequências da proliferação da praga da mandioca nas plantações de suas comunidades.

Os militares também estarão à disposição para operações de entrega de mantimentos para as comunidades do arquipélago do Bailique, distrito de Macapá, da Vila do Sucuriju, em Amapá, e de municípios atingidos pelas consequências da estiagem e salinização da água do rio Amazonas.

Operação Amapá Verde

O 9° ciclo é o último da Operação Amapá Verde, iniciada em agosto pelo Governo do Amapá, que destacou 600 bombeiros para atuarem em combates aos incêndios em áreas urbanas e rurais do estado. A ação está prevista para seguir até o dia 21 de dezembro. As equipes designadas em cada ciclo permanecem 15 dias em operação.

A ação é um desdobramento da operação “Guardiões do Bioma” e foi implementada com o objetivo de enfrentar a questão dos incêndios florestais nos municípios mais afetados pela seca. Anteriormente, a iniciativa estava prevista para encerrar no mês de novembro, porém o Governo do Amapá ampliou até dezembro, por conta do prolongamento do período de seca e da estiagem.

Foto: Erich Macias/GEA—

