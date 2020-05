Covid-19: Nova UBS Álvaro Corrêa atende nas primeiras 24 horas mais de 700 receitas

A Prefeitura de Macapá reabriu na última quarta-feira, 13, a UBS Álvaro Corrêa, no bairro São Lazaro. A unidade, que foi totalmente reformada, passou a ser referência para atendimentos exclusivos de casos suspeitos de Covid-19 na zona norte da capital amapaense. Em apenas 24 horas de funcionamento, contabilizou 322 consultas realizadas e o atendimento de 740 receitas, mais do que o dobro de pacientes atendidos.

Segundo registros da direção da unidade, o maior fluxo de pacientes aconteceu no turno da noite, quando 152 foram consultados. Já no período da manhã, 67 pacientes foram atendidos, e à tarde 103. “Em todas as unidades que estão fazendo o atendimento de Covid-19, temos um número expressivo de consultas e mais ainda de receitas atendidas. Às vezes, de pessoas que não foram diagnosticadas, que não têm sintomas, mas que conseguem receita para estocar medicamentos. Uma atitude que pode gerar desabastecimento e a morte de pessoas que realmente precisam da medicação”, pontua a coordenadora do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, Silvana Vedovelli.

A UBS, que agora funciona 24 horas, conta com estrutura de quatro consultórios médicos, de enfermagem, sala de medicação, três salas de observação, farmácia, laboratório e posto de coleta. “As alterações de atendimento que temos feito, vocacionando algumas para atendimento de públicos específicos, são necessárias para tentar minimizar o risco de contágio nas unidades de saúde. Sabemos que essas alterações acabam gerando transtorno, mas é de extrema necessidade para o enfrentamento do vírus”, comenta o prefeito Clécio Luís.

Além da UBS Álvaro Corrêa, que passa a absorver a demanda da Unidade Básica de Saúde Marcelo Candia, que entrará em reforma, a Secretaria de Saúde também mantém atendimento 24 horas na Lélio Silva e até meia-noite na UBS Marabaixo, para receber uma avaliação.

A reforma da UBS Álvaro Corrêa foi feita por meio de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues e o projeto contemplou a reforma total da edificação, incluindo arquitetura, parte elétrica, hidrossanitária e revestimentos. Já os equipamentos foram adquiridos por intermédio de emenda do senador Davi Alcolumbre.

Quando procurar a UBS

A população pode buscar os serviços nas unidades de saúde quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, tosse, dor de garganta e coriza, para receber uma avaliação. Se após o atendimento médico o profissional entender que o quadro se encaixa em uma suspeita, ele fará a coleta de exame e os procedimentos previstos no fluxograma de atendimento adotado pela Saúde municipal.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Jamile Moreira

