MPF, Justiça Federal e Defensorias alertam indígenas do Amapá e norte do Pará sobre prevenção à covid-19

Autoridades buscam conscientizar e proteger 13 mil indígenas que habitam a região

Em vídeo destinado a 13 mil indígenas do Amapá e norte do Pará, integrantes do Ministério Público Federal (MPF), Justiça Federal e Defensorias públicas da União (DPU) e do Estado (DPE) alertam sobre medidas de prevenção à covid-19. A mensagem, enviada nesta quarta-feira (13), destaca o isolamento social como principal forma de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.

No vídeo, disponível na TV MPF (www.tvmpf.mpf.mp.br) os indígenas são orientados a permanecer em suas aldeias, adotar medidas de higiene, usar máscaras e buscar ajuda da Funai ou do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) em caso de necessidade. As mensagens contém falas em português e nas línguas kheuol, palikur e wajãpi.

Há, no Amapá, um indígena infectado pela covid-19, de acordo com boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde Indígena divulgado na última terça-feira (12). O DSEI informou que se trata de membro da Aldeia Kumenê, em Oiapoque. Em todo o Amapá, há mais de 3 mil casos confirmados da doença. Mais de 90 pessoas já morreram em decorrência da covid-19, conforme boletim divulgado pelo Governo do Amapá nesta quarta-feira (13).

“O momento é muito delicado e exige que cada um de nós empreenda esforços para se proteger e proteger, especialmente, os mais vulneráveis. É nosso dever não apenas constitucional, mas cívico zelar pela proteção dos povos indígenas”, enfatiza o procurador da República Alexandre Guimarães.

Uma das maiores preocupações das autoridades é que as viagens às cidades, o que é comum na região, desencadeiem o contágio nas aldeias. “Precisamos proteger nossos parentes”, alerta, no vídeo, a defensora pública estadual Juliana Rodrigues.

Também participam da iniciativa o juiz federal Leonardo Hernandez, a defensora pública da União Fernanda Rocha, os servidores do MPF Hiandra Pedroso e Railan Moraes, a servidora voluntária Tácila Silva e os estagiários Ana Melo e Gabriel Azevedo.

