Davi Alcolumbre deve se reunir nesta terça com líderes partidários

Primeira reunião de líderes partidários do Senado será realizada nesta terça-feira (5). De acordo com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, as medidas propostas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, para combater a corrupção e a reforma da Previdência serão as duas principais pautas.

Ainda segundo Alcolumbre, serão criadas comissões especiais de senadores para acompanhar as duas propostas. As comissões devem acompanhar as discussões na Câmara para adiantar os trabalhos.

Para Alcolumbre, os senadores deverão dar prioridade à reforma da Previdência para equilibrar as contas da União, dos estados e dos municípios.

A reunião de líderes também deverá tratar das investigações sobre a primeira votação para a presidência do Senado, que foi anulada porque foram depositados 82 votos na urna.

Conforme a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, até o momento, dez dos 16 partidos com representação no Senado indicaram os líderes: Eduardo Braga (MDB-AM), Otto Alencar (PSD-BA), Alvaro Dias (PODE-PR), Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Daniella Ribeiro (PP-PB), Weverton Rocha (PDT-MA), Major Olimpio (PSL-SP), Eliziane Gama (PPS-MA), Jorge Kajuru (PSB-GO) e Jorginho Mello (PR-SC). Ainda não indicaram líderes o PSDB, o PT, a Rede, o Pros, o PRB e o PSC.

*Com informações da Agência Brasil.