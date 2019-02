Prazo para participar da lista de espera do SiSU termina hoje (5)

Edição ofertou 235 mil vagas em 129 instituições públicas de ensino

Cerca de 1,8 milhão de pessoas se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada 2019, com o objetivo de conquistar uma das 235 mil vagas disponibilizadas para ingresso ainda no primeiro semestre. Com a divulgação do resultado na última semana, grande parte dos estudantes precisou recorrer à lista de espera para garantir a vaga e o prazo será encerrado nesta terça-feira (5).

A manifestação de interesse é feita na página do SiSU: após fazer o login, é preciso acessar o boletim do candidato e clicar no botão de confirmação do interesse. Se a reserva for solicitada corretamente, o sistema informará que o procedimento foi bem sucedido. Somente o estudante que não foi aprovado em nenhuma das opções pode participar da lista de espera. As universidades convocarão os aprovados a partir de 07 de fevereiro.

Prouni

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que se inscreveram no Programa Universidade para Todos (Prouni 2019.1) podem conferir amanhã (6) o resultado da primeira chamada. A edição somou 946 mil inscritos em 243 mil bolsas de estudo integrais e parciais em cursos superiores de instituições privadas.

Fies

Na sequência, os interessados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abre inscrições a partir de quinta-feira (7) para o custeio de mensalidade de cursos não gratuitos. São duas modalidades: Fies, a juroz zero, e P-Fies, com juros estabelecidos por agentes financeiros. São 100 mil financiamentos autorizados para 2019 e as inscrições seguem até 14 de fevereiro, podendo ser feita também por estudantes contemplados com bolsa parcial do Prouni.

Bolsa de Estudo

Já está aberto o período de matrícula nas faculdades e demais instituições de ensino parceiras do Educa Mais Brasil. No primeiro semestre de 2019, são mais de 400 mil bolsas de estudo disponíveis para o ensino superior em todo o país com descontos de até 70% na graduação.



