Especial MPA terá a presença dos cantores e compositores, Cley Lunna e Rambolde Campos

Cley Lunna, falará sobre o lançamento, neste final de semana, do seu EP. E Rambolde Campos, fala do show que fará amanhã, no Bar e Restaurante Norte das Águas, acompanhado de Osmar Jr, Zé Miguel e outros convidados.

O Especial MPA acontece toda sexta-feira na Rádio Universitária FM, 96.9 de 15 às 16h. Produção e apresentação, Prof. João Borges com oferecimento da Baiuca do Chico Terra e retransmissão pela Amazônia Brasil Rádio Web.