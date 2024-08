Estudante do Amapá é nomeado presidente da comissão de educação do programa Jovem Senador 2024

Gabriel Oliveira, de 17 anos, estuda na Escola Gabriel de Almeida Café e irá vivenciar a rotina do Senado Federal com mais dois alunos do estado.

O estudante selecionado pelo Governo do Amapá para participar do programa Jovem Senador 2024 começou as atividades em Brasília (DF) em grande estilo. Após ser diplomado e empossado na última segunda-feira, 5, o jovem Gabriel Oliveira, de 17 anos, foi nomeado presidente da comissão de educação do Senado Jovem, onde permanecerá até a sexta-feira, 9.

À frente da comissão, o estudante será responsável pela elaboração e discussão de propostas de lei voltadas para a educação, em conjunto com outros nove jovens. Caso as propostas sejam aprovadas, elas passarão a tramitar no Senado Federal e poderão virar leis reais.

O jovem ressaltou que a oportunidade de representar o Amapá em um programa como este é uma honra, além de mostrar o potencial que os estudantes têm de moldar a sociedade.

“Está sendo uma oportunidade única. Fomos recebidos pelos senadores e já no primeiro dia pudemos entrar no plenário e eleger o nosso presidente. Aqui dentro, conseguimos conhecer muito mais sobre o funcionamento do país. É algo que muda a nossa vida”, contou Oliveira.

O aluno faz o 3° ano do ensino médio na Escola Estadual Gabriel de Almeida Café, e foi até Brasília acompanhado de outros dois estudantes no papel de assessores parlamentares: Maria Eduarda Costa, da Escola Estadual Antônio Lima Neto, e Francinei Conceição, da Escola Estadual Tessalônica.

Para a secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro, a iniciativa do Governo do Amapá, em parceria com o senador Randolfe Rodrigues, de enviar todos os três selecionados para Brasília representa a importância de múltiplas vozes no debate político.

“Esse programa é muito importante por fomentar o protagonismo entre os estudantes. Mesmo aqueles que não foram selecionados, puderam conhecer mais sobre o funcionamento do Poder Legislativo. Depois, os alunos voltarão para suas escolas e vão compartilhar tudo o que aprenderam”, ressaltou a secretária.

Os três estudantes foram selecionados a partir de um concurso de redação com mais de 2 mil inscritos, com o tema “Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia”. Este foi o primeiro ano em que todos os 16 municípios participaram da competição, que envolveu 123 escolas de ensino médio do Amapá.

CONFIRA A REDAÇÃO VENCEDORA PELO AMAPÁ

O Jovem Senador já está em sua 16ª edição, e acontece em uma parceria do Ministério da Educação (MEC) com o Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed).

O objetivo do programa é fomentar a reflexão dos jovens sobre política, democracia e o exercício da cidadania, bem como proporcionar o conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo.

As redações foram corrigidas por profissionais da Central do Enem, com a seleção final sendo feita por uma comissão do Senado Federal.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...