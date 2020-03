Prefeitura de Macapá alerta para cuidados com fake news e lança hotsite com informações sobre Coronavírus na capital

As notícias sobre o Coronavírus alastram-se pelas redes sociais e aplicativos de forma viral Brasil afora. As mais recentes especulam números de casos registrados, meios de transmissão, diagnóstico e como e quando evitar a doença com textos distorcidos e dados inverídicos. Esses tipos de compartilhamentos podem não só alarmar a população como também ajudam a propagar a doença e dificultam o atendimento nas redes de saúde.

Desde os primeiros registros de casos suspeitos em Macapá, a prefeitura tem disponibilizado vários canais de informações sobre a doença e orientações para evitar a propagação de notícias falsas (as famosas Fake News). É importante que, na hora de buscar ou compartilhar a informação, a notícia seja checada, se a fonte é segura.

A mais recente ferramenta digital aberta pela Prefeitura de Macapá é o hotsite http://macapa.ap.gov.br/coronavirus/, que dispõe de informações sobre o Coronavírus, casos registrados, dicas de prevenção, sintomas e atendimento médico na rede municipal. O site oficial da administração pública municipal: http://macapa.ap.gov.br/, além das redes sociais: Twitter: https://twitter.com/PMMacapa?s=09, Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituradeMacapa/ e Instagram: https://instagram.com/prefeiturademacapa, que também que estão sendo alimentadas diariamente com boletins dos casos suspeitos em Macapá, locais de atendimentos e orientações sobre prevenção da doença.

O Coronavírus, responsável pela doença Covid-19, exige de todos o compromisso com a saúde pública. Por isso, cuidados individuais e coletivos devem ser observados. É importante a orientação correta sobre os cuidados para evitar tanto a negligência como o pânico desnecessário.

Mônica Silva

