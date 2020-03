Quem era a primeira pessoa morta por coronavírus no Brasil

Vítima é um homem de 62 anos, com diabetes e hipertensão, que estava internado na UTI de um hospital particular desde 14 de março

O homem que morreu após complicações causadas pelo coronavírus, em São Paulo, tinha 62 anos, sofria de hipertensão e diabetes, informou o governo de São Paulo na manhã desta terça-feira (17).

A morte, a primeira registrada pela doença covid-19 (causada pelo novo coronavírus no país), ocorreu na segunda-feira (16). O homem, que não teve a identidade revelada, estava internado na UTI de um hospital particular na capital paulista desde o último dia 14.

O paciente começou a sentir os sintomas da doença no dia 10 de março. Ele não tem histórico de viagem internacional, de acordo com o infectologista David Uip, coordenador do grupo montado pelo governo estadual para conter a epidemia.

