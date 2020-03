BB e Caixa antecipam pagamento do Abono salarial PIS/PASEP para terça-feira, saiba quem pode sacar

Eduardo Mendes

O pagamento do último lote do abono salarial do PIS, referente ao exercício 2019/2020, para trabalhadores nascidos entre os meses de maio e junho, será liberado na próxima terça-feira (17) para quem possui conta-corrente ou caderneta de poupança na Caixa. O depósito será feito automaticamente. Os que não possuem conta na Caixa terão os valores creditados na próxima quinta-feira (19). Neste caso, deverão sacar pelos outros meios disponibilizados pela Caixa, como nos caixas eletrônicos da Caixa, Correspondentes Caixa Aqui e Lotéricas.

No caso do Pasep, que é o abono específico para servidor público, o calendário é definido pelo dígito final do número de inscrição, e serão contemplados aqueles com finais 8 e 9. O Banco do Brasil vai liberar também na terça-feira (17) para correntistas e poupadores. Os que não são clientes, irão receber da mesma forma que na Caixa Federal.

Apesar de se tratar do último lote, os trabalhadores terão até o dia 30 de junho deste ano para realizar o saque. De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelo PIS, já foram pagos desde julho de 2019 R$ 12,85 bilhões até o mês de fevereiro. Restam ainda R$ 4,19 bilhões a serem recebidos pelos trabalhadores.

No Banco do Brasil, que faz o pagamento do Pasep, ainda estão disponíveis para saque cerca de 932 mil abonos, totalizando R$ 840 milhões.

