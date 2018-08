INSS suspende benefício de 90% dos convocados para perícia

Segurados foram chamados em julho para avaliação, mas não fizeram agendamento

Praticamente nove em cada dez dos convocados pelo INSS para a operação pente-fino no Estado de São Paulo não agendaram a perícia médica e terão o benefício suspenso.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (15) pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). O prazo para marcar o procedimento nas agências da Previdência terminou na última segunda-feira (13).

Do total de 20.071 chamados para a revisão no último edital publicado em julho pelo Governo Federal, 17.894 (89,2%) tiveram o benefício suspenso porque não atenderam ao pedido do INSS ou não compareceram na data agendada para o exame.

No País, foram chamados 178.935 segurados. Deles, 153.702 tiveram o auxílio ou aposentadoria por invalidez suspensos por isso.

