Após maior multa da história, Bayer anuncia integração da Monsanto

Na semana passada, a companhia norte-americana foi condenada a pagar indenização de US$ 289,2 milhões a um jardineiro por exposição a um herbicida

A Monsanto, que na semana passada foi condenada a pagar indenização de US$ 289,2 milhões a um jardineiro pela exposição a um herbicida agrícola supostamente cancerígeno, será agora totalmente incorporada à alemã Bayer.

A notícia foi divulgada nesta quinta-feira, dia 16, em comunicado emitido pela nova controladora, que teria desembolsado, segundo avaliação do mercado, cerca de US$ 63 bilhões pela companhia, neste que é tido como o maior negócio da história entre as duas empresas.

Segundo a Bayer informou, a integração da Monsanto no grupo alemão pode começar após a conclusão, nesta quinta-feira, da venda de ativos da Bayer para a Basf na área de agricultura, com volume total estimado em € 2,2 bilhões. A Bayer já havia se tornado a única proprietária da Monsanto no dia 7 de junho.

Veja mais no Canal Rural