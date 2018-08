A menina de 3 anos que entrou para clube internacional de superdotados

Ophelia tem um QI de 171, bem acima da média, e começou a dar sinais de que era muito inteligente quando tinha só 8 meses de idade.

A filha de Natalie Morgan e Ben Dew, Ophelia, entrou para a Mensa, uma sociedade de pessoas com quociente de inteligência (QI) alto, quando tinha só 3 anos de idade, mas, a essa altura, eles já sabiam há algum tempo que a menina era superdotada.

“Foi em torno dos 8 meses”, diz Natalie sobre quando ela e Ben se deram conta do quão inteligente Ophelia era.

A menina falou sua primeira palavra alguns meses antes do normal. “A partir daí, ela começou a falar o nome das cores, as letras, os números, tudo mais cedo do que a maioria das crianças.”

