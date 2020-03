Conmebol adia Copa América para 2021 por causa da pandemia de Covid-19

Torneio seria realizado a partir de junho na Argentina e na Colômbia

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou na manhã desta terça-feira (17) o adiamento da 47ª edição da Copa América para 2021. Inicialmente a competição estava prevista para ser realizada no período de 12 de junho a 12 de julho na Argentina e na Colômbia. A nova data do torneio já foi definida: acontecerá entre 11 de junho a 11 de julho de 2021.

A decisão foi tomada por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) por países da América do Sul nos últimos dias.

“Um evento desta magnitude merece que toda a atenção e esforço sejam concentrados em sua organização, uma prioridade que hoje fica em segundo plano para proteger a saúde e a segurança das seleções nacionais, torcedores, mídia e cidades-sede”, afirmou a organização em comunicado.

