Federação Argentina de Futebol muda o nome da Copa Diego Maradona

A Copa Diego Maradona, competição do futebol argentino que homenageia o ícone falecido no final de 2020, deixará de se chamar assim a partir da próxima edição por causa das disputas legais entre os herdeiros do ex-jogador, segundo reportagens.

A competição, que começará em duas semanas, voltará a se chamar Copa da Liga Profissional, apesar da intenção da federação local de manter o nome de Maradona.

As autoridades do futebol argentino decidiram mudar novamente para evitar processos futuros pelo uso da imagem do ex-astro, de acordo com a mídia local.

A herança de Maradona inclui um fortuna incalculável, cinco filhos reconhecidos e seis com pedido de filiação, mais de 60 processos na justiça civil e uma investigação ainda aberta sobre sua morte.

Os direitos de imagem formam parte da herança, sendo um dos “patrimônios mais importantes”, disse o advogado Martín Apolo à Reuters.

A primeira edição da Copa Diego Maradona terminou semanas atrás com a consagração do Boca Juniors em uma final contra o Banfield.

Nesta quarta-feira (3), a federação realizará o sorteio e anunciará as modificações de formato e nome para a edição da competição que começará em 12 de fevereiro.

