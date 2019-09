Seleção Sub-17: Grupo Globo transmite amistosos na Inglaterra

Duelos da Seleção Sub-17 contra Coreia do Sul, Inglaterra e Austrália terão transmissão ao vivo pela TV e pela internet. Confira onde assistir cada partida

A Seleção Brasileira Sub-17 está na Inglaterra para a disputa de três amistosos nos próximos dias 6, 8 e 10 de setembro, contra Coreia do Sul, Inglaterra e Austrália. É a reta final da preparação do time para a Copa do Mundo da categoria, em outubro, no Brasil.

A CBF oficializou, nesta segunda-feira (2), uma excelente parceria para que o torcedor possa acompanhar a nossa geração de talentos nesses próximos desafios. O Grupo Globo transmitirá ao vivo os três duelos na tevê, pelo canal SporTV, e na internet, por meio do site globoesporte.com.

CONVOCADOS: confira a lista de jogadores da Seleção Sub-17 para os jogos na Inglaterra

O site do Globo Esporte (www.globoesporte.com) transmite com exclusividade, no dia 6 de setembro, o duelo da Seleção Sub-17 contra a Coreia do Sul às 11h (horário de Brasília), no St George’s Park, centro de treinamento da seleção inglesa, em StaffordShire.

Já o canal SporTV passará os dois jogos seguintes. No dia 8, a equipe comandada por Guilherme Dalla Déa enfrenta a Inglaterra às 13h (horário de Brasília), no estádio do Hednesford Town F.C. E no dia 10, a equipe encerra a passagem pela Terra da Rainha contra a Austrália , às 11h (horário de Brasília), novamente no St George’s Park.

Programe-se:

Brasil Sub-17 x Coreia do Sul

Data: 06/09 (sexta-feira)

Horário: 11h

Onde assistir: www.globoesporte.com

Brasil Sub-17 x Inglaterra

Data: 08/09 (Domingo)

Horário: 13h

Onde assistir: SporTV

Brasil Sub-17 x Inglaterra

Data: 10/09 (terça-feira)

Horário: 11h

Onde assistir: SporTV

Acompanhe todos os bastidores da Seleção Brasileira Sub-17 na Inglaterra por meio das redes sociais da CBF.

Curtir isso: Curtir Carregando...