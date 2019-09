Fala Amazônia vai discutir o papel da Mulher na Ciência e Inovação

O programa Fala, Amazônia! de hoje, 03 de setembro de 2018, vai discutir o papel da Mulher na Ciência e Inovação, entrevistando a professora e pesquisadora Luísa Luz Marçal e a pesquisadora Deborah Fraga, ambas vencedoras de um programa do British Council, e que irão representar o Brasil em um intercâmbio com universidades do Reino Unido.

Também falaremos da Parada Gay, da festa dos Povos e de Agroecologia! Sintonizem através das ondas da rádio na frequência 96,9FM às 13h. Ou em live pelo facebook no link https://www.facebook.com/96.9fm/ e no site chicoterra.com.

Fala, Amazônia! Sua voz trazendo mudança!

Apresentação Ana Euler

