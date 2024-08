II Zwanga Fashion Day: Uma Celebração da Diversidade e Ancestralidade na Moda Afro-Amazônida

O lançamento do II Zwanga Fashion Day, realizado em homenagem ao Julho das Pretas, foi um marco significativo no cenário da moda afro-amazônida. O evento celebrou a pluralidade e a autenticidade da beleza negra, destacando uma gama diversificada de modelos que incluem mulheres e homens de todos os tipos físicos, identidades de gênero e orientações sexuais, evidenciando a riqueza da diversidade que caracteriza a nossa comunidade.



Com uma programação cuidadosamente planejada, inspirada nas tradições ancestrais africanas, o evento contou com mais de 150 pessoas, entre modelos e profissionais, trabalhando nos bastidores para criar um espetáculo memorável. O uso simbólico das folhas, durante dinâmicas de interação, ressaltou a importância dos cuidados e do respeito ao sagrado africano, reforçando a conexão espiritual e cultural que permeia cada aspecto do desfile. Esse ritual, profundamente enraizado na herança africana, simboliza purificação e proteção, conectando os participantes às suas raízes ancestrais e promovendo um espaço de fortalecimento coletivo.



Francine Barcelar, coordenadora estadual da moda no Sebrae Amapá, destacou a relevância estratégica do evento para o desenvolvimento do setor de moda no estado. “O Sebrae reconhece a importância de promover e fortalecer a moda no Amapá. Mesmo diante das dificuldades de logística, ausência de indústria, universidades e instituições de ensino, com foco na moda, o mercado local tem mostrado um crescimento significativo, impulsionado por iniciativas como esta, marcas e profissionais dedicados. Nosso objetivo não é apenas apoiar e elevar a qualidade da moda local, mas também destacar a riqueza cultural e a identidade única que o segmento de moda afro representa para nossa região. Queremos projetar a moda afro-amapaense além das fronteiras do estado, mostrando a potência e a originalidade desse trabalho ao Brasil e ao mundo”, afirmou Bacelar.



Raul Lima, um dos modelos convidados para o evento, compartilhou sua experiência pessoal e a importância de se conectar com sua ancestralidade. “Participar do Zwanga Fashion Day é mais do que apenas desfilar. É uma oportunidade de me ver e me reconhecer como um corpo negro que carrega uma história rica e bela. Quando estou na passarela, sinto a força e a dignidade dos meus antepassados, e isso me faz lembrar que nossa beleza e nossa presença são poderosas. Ver outros corpos negros ao meu redor, cada um com sua própria história e identidade, é um ato de celebração e resistência. É inspirador e fortalece a mim e a tantos outros que talvez nunca tenham se visto refletidos na moda tradicional”, expressou Raul com emoção.



Maria Eudoxia, que estará pela quinta vez na passarela do Zwanga Fashion Day, compartilhou como o trabalho com a moda afro, através da Zwanga, tem transformado sua vida. “Desfilar no Zwanga é uma experiência de empoderamento profundo. A cada ano, sinto que estou não apenas mostrando roupas, mas também honrando minha herança e celebrando minha identidade. Este trabalho tem sido fundamental para minha jornada de autoconhecimento e aceitação. Ver a moda afro valorizada e respeitada me fortalece e me faz acreditar que podemos redefinir padrões de beleza, mostrando ao mundo a riqueza e a diversidade da nossa cultura. É um orgulho indescritível ser parte de algo tão significativo e transformador,” declarou Eudoxia, com uma paixão evidente em sua voz



Renan Picanço, criador da coleção masculina, enfatizou a importância de uma representação autêntica e elegante do homem negro na moda. “Nossa missão vai além de simplesmente desenhar roupas; é uma afirmação do valor intrínseco e da dignidade do homem negro, que carrega um legado de sofisticação e força. Através de nossas criações, buscamos estabelecer um novo padrão de elegância, que não só celebra sua realeza, mas também serve de inspiração para as crianças negras. Elas precisam ver exemplos de sucesso e autoestima para reconhecer e abraçar sua própria beleza, especialmente em um mundo que, muitas vezes, não valoriza essas qualidades. A passarela se torna, assim, um palco para afirmar e reforçar a grandiosidade do homem negro, criando um impacto duradouro tanto na moda quanto na sociedade.”



Rejane Soares, a mente criativa por trás da Zwanga, destaca a importância da sustentabilidade como um pilar fundamental para o futuro da moda, especialmente no contexto amazônico. Com a COP30 se aproximando e colocando a Amazônia no centro das atenções globais, a Zwanga se compromete a liderar pelo exemplo, promovendo práticas sustentáveis em todas as etapas de produção. Desde a pesquisa iniciada em novembro de 2023 até a escolha de materiais e processos, a marca busca não apenas criar moda, mas também construir um legado de responsabilidade ambiental e social. A inclusão de artesanato local, gastronomia, música e literatura negra na programação do evento reflete um compromisso profundo com a sustentabilidade cultural e econômica, valorizando e preservando a rica diversidade da região. Rejane enfatiza que a Zwanga não é apenas uma marca de moda, mas um movimento de ressignificação e empoderamento, construindo um futuro que honra nossas raízes e protege nosso planeta.



O II Zwanga Fashion Day acontecerá nos dias 15 e 16 de novembro no SEBRAE, será mais do que um desfile de moda; será uma celebração vibrante da identidade, diversidade e ancestralidade negras. Este evento reunirá diversas expressões culturais que dialogam com a moda afro, incluindo gastronomia, artesanato, literatura e música. Ao proporcionar um espaço de visibilidade e reconhecimento para essas áreas interconectadas, o II Zwanga Fashion Day visa criar um ambiente enriquecedor e inspirador, que celebra e promove a riqueza da cultura negra em suas múltiplas facetas.

