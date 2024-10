MPF e Exército discutem parcerias e atuações conjuntas no Amapá

Reunião ocorreu na última quinta-feira (17), na sede do MPF em Macapá

O procurador-chefe substituto do Ministério Público Federal (MPF) no Amapá, Aloizio Biguelini, recebeu a visita de autoridades do Exército Brasileiro na última quinta-feira (17). O encontro contou com a presença do General de Exército José Ricardo Vendramin Nunes, comandante do Comando Militar do Norte, do General de Divisão Carlos Feitosa Rodrigues, comandante da 8ª Região Militar, e do General de Brigada Roberto Furtado Batista, comandante da 22ª Brigada de Infantaria de Selva.



Durante a reunião, foram discutidos temas relevantes relacionados às atuações do MPF em conjunto com o Exército e outros ramos das forças armadas. Um dos tópicos abordados foi o trabalho do Exército em áreas indígenas, destacando a importância de ações conjuntas que visem ao bem-estar das comunidades locais.



Os participantes ressaltaram a necessidade de fortalecer a parceria existente entre as instituições. Uma das propostas discutidas foi a disponibilização de hospedagem em locais afastados para a realização de atividades do MPF, facilitando assim o acesso a regiões remotas.



Além disso, a conversa também abordou a possibilidade de o MPF não apenas atuar como um fiscalizador, mas também como um agente de promoção e auxílio na execução de determinadas atividades do Exército. Essa abordagem colaborativa visa potencializar o impacto das ações em benefício da sociedade.



O encontro também teve como objetivo apresentar o General Vendramin, que assumiu recentemente o comando do Comando Militar do Norte, enfatizando a importância do diálogo entre as instituições para a construção de uma atuação integrada e eficaz.

