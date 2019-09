No Santa Inês, prefeitura transforma lixeira viciada no projeto “Agora é Jardim”

Mais uma lixeira viciada foi desarticulada pela Prefeitura de Macapá e transformada no projeto “Agora é Jardim”. Desta vez, na Rua José Trajano de Souza, no bairro Santa Inês, que estava servindo de ponto para descarte incorreto de lixo desde 2011. No local, foram retiradas 24 toneladas de lixo, entre tubos de PVC e pneus, que foram reaproveitados.

A ação aconteceu em conjunto com os moradores da via, que colaboraram com a aquisição de flores ornamentais e hortaliças para o espaço. “A formação dessa lixeira aconteceu há 8 anos, quando foram retiradas casas que estavam nessa área considerada de risco. Essa lixeira foi se formando, principalmente na madrugada. Durante o dia, não deixávamos ninguém jogar lixo aí. Com esse novo projeto, esperamos que agora dará certo”, ressaltou o mecânico Wanderley Santos.

Fotos: Gabriel Flores / Jhenni Quaresma



“Agora ficou muito melhor. Ontem à noite, as famílias já estavam visitando e até jantando, pois colocaram uma mesa e bancos com parte do material que foi reaproveitada”, ressalta o morador Valdir Ferreira. Esta é a sexta edição do “Agora é Jardim”, que tem a finalidade de retirar todo lixo do local, com plano de paisagismo para arborizar as áreas de lixeiras viciadas, com pneus inservíveis, que são pintados e enchidos com terra preta, e neles são fincadas plantas frutíferas e ornamentais.

A Semur disponibiliza o Disk Denúncia (99970-1078) para a população informar casos de derramamento irregular de água servida, formação de lixeiras viciadas, entulho em ruas, canais e avenidas, podagem e eliminação de forma errada de árvores, atraso nos serviços de coleta domiciliar; o contato também recebe imagens e vídeos via WhatsApp.

Cliver Campos

Curtir isso: Curtir Carregando...