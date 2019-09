SESC Amapá realiza Semana de valorização social com a pessoa idosa

O evento será realizado nos dias 01, 02, 03 e 04 de outubro na

Unidade do SESC Araxá.

Com o tema “Velhice com dignidade: superando desafios”, o SESC Amapá realiza há mais de 16 anos a Semana de valorização social com a pessoa idosa, através do projeto Trabalho social com a pessoa idosa, nos dias 01, 02, 03 e 04 de outubro, no SESC Araxá. Ofertando a troca de conhecimento e informações aos idosos para garantia de seus direitos enquanto cidadãos.

Objetivando o fortalecimento do protagonismo da pessoa idosa, como um ser de atuação e, para a construção de um envelhecimento digno e eficaz, o evento terá com uma programação especial, que contará com ações que desenvolvam uma melhor qualidade de vida para esses idosos, como: apresentações culturais, aulão de ritmos, palestras, serviços de embelezamento, e para encerrar, o Baile da Primavera.

PROGRAMAÇÃO

Dia 01/10

16h Abertura da Semana

Pronunciamentos aos convidados — diretoria do SESC—, e agradecimentos às parcerias.

Apresentação do Espetáculo Café Encantado (Cultura). Somente os integrantes do grupo Alegria de viver.

Dia 02/10

16h – Idosos do SESC e convidados

Aulão de ritmos para integração dos participantes (Lazer)

Palestra: “Conhecendo a Politica Nacional de Saúde a pessoa idosa”

Palestrante: Goreth Espindola – Gerontologa / Conselheira Estadual dos Direitos à Pessoa Idosa.

Palestra: “Superando os desafios na velhice”

Palestrante: Helba Farias – Psicóloga (Saúde do idoso).

Dia 03/10

16h – Idosos do SESC e convidados

Tarde de Serviços e embelezamento.

Dinâmicas de integração e atividades de alongamentos (Lazer)

Apresentação de dança – Grupo convidado

Ofertas de serviços:

Manicure;

Corte de cabelo, escova;

Designer de sobrancelhas;

Massagem;

Atendimentos preventivos de saúde;

Serviços de embelezamento;

Emissão da carteira do SUS;

Prevenção de quedas;

Serviços médicos;

Atendimentos psicológicos;

Dia 04/10

08h às 14h – Idosos do SESC e convidados

Encerramento da Semana

Baile da Primavera (valsa das debutantes idosas com Oficiais da Polícia Militar, no Salão de eventos SESC Araxá).

