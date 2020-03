Companhia de Trânsito fiscaliza e orienta passageiros sobre aglomeração em ônibus

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá iniciou nesta semana uma fiscalização nos ônibus coletivos da capital. O foco é dar cumprimento ao decreto 1.713/2020-PMM, que delimita sobre o funcionamento do transporte coletivo no âmbito do município durante o período da pandemia do novo Coronavírus.

A fiscalização preventiva iniciou no bairro Vale Verde, no distrito de Fazendinha, e depois seguiu cronograma chegando até o bairro Marabaixo. As esquipes orientaram motoristas e cobradores para evitar lotação nos ônibus, assim como os cuidados de prevenção na disseminação.

“Todos os passageiros devem estar sentados. Encontramos algumas lotações, em um dos casos, em que os passageiros estavam em pé. Solicitamos outro ônibus para que todos fossem devidamente acomodados, sentados”, explicou o chefe de Fiscalização da Companhia, Augusto Reis.

O decreto orienta que o transporte coletivo de passageiros de Macapá deve prestar o serviço se utilizando somente da capacidade máxima para passageiros sentados, com vistas a evitar aglomerações; intensificar as ações de limpezas dos veículos a cada percurso realizado; disponibilizar álcool em gel 70% aos seus clientes; divulgar informações acerca no novo Coronavírus e das medidas de prevenção; adotar regras rígidas de não aglomeração; e intensificar a limpeza dos terminais de passageiros, principalmente nos locais de acesso comum pelos usuários do serviço e os funcionários.

Irregularidades em relação à lotação dos ônibus coletivos podem ser comunicadas por meio do 118, o Disk Denúncia da Companhia. Outras reclamações também podem ser informadas pelo número do Plantão Semafórico (96) 98802-1358 e do Guincho da CTMac (96) 99195-2627.

