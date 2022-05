Oiapoque: Homem é preso por tráfico internacional de armas

Na última segunda-feira, 16, a Polícia Civil do Amapá, por meio do Ciosp de Oiapoque, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Penal, prenderam um homem em flagrante por tráfico internacional de munições.

De acordo com o Delegado Charles Corrêa, que coordena a “Operação Hórus”, o acusado veio da Guiana Francesa e transportava duzentas munições calibre 12. A suspeita é que essas munições seriam levadas para alguma organização criminosa em Macapá.

Além da prisão, os Policiais fizeram fiscalizações em veículos a fim de coibir crimes.

Por: Assessoria de Comunicação PC-AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...