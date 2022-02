Em Macapá, mais de 9 mil toneladas de lixo e entulhos são recolhidos em janeiro

Resíduos foram retirados dos canais, áreas de ressaca, ruas, praças e canteiros.

Nos primeiros trinta dias de 2022 a Prefeitura de Macapá recolheu 9.684,41 toneladas de lixo e entulho resultados da manutenção e limpeza da cidade nos serviços de capina manual e mecanizada, remoção de lixeiras, poda de árvores, desobstrução dos canais e áreas de ressaca.

Os serviços fazem parte do Plano de Limpeza do Município e seguem um cronograma diário de ações executadas depois de visitas técnicas da Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, e demandas solicitadas pela população pelo Disk Denúncia. A coleta domiciliar representa 57% desse volume, o que corresponde a 6.681,24 toneladas.

Já a limpeza urbana equivale a 31% da retirada de resíduos com 3.051,69 toneladas. Dos canais e áreas de ressaca foram 45,65 toneladas. Dos distritos, o acumulado soma 77,33 toneladas e os contêineres 128,5 toneladas.

“A prefeitura tem cumprido regularmente o planejamento de limpeza da cidade e mais uma vez pedimos que a comunidade nos ajude a manter tudo limpo. Estamos no período de chuvas. Lixo e entulhos em canais e vias públicas comprometem a vazão da água ocasionando transtornos como os alagamentos”, reforça o secretário da Zeladoria Urbana, Jean Patrick.

Disk denúncia

A Zeladoria dispõe do número (96) 99970-1078 para receber denúncias de descarte irregular. O crime pode também pode ser denunciado no prédio da secretaria, que fica na Avenida Maria Quitéria, 317, bairro do Trem, Zona Sul de Macapá.

Mônica Silva

Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana

