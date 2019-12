Aeroporto de Macapá abre inscrições para 5ª Edição do Spotter Day Infraero

O Aeroporto Internacional de Macapá/Alberto Alcolumbre (AP) se prepara para receber a 5ª Edição do Spotter Day Infraero. O evento será realizado no dia 18 de janeiro de 2020, de 12h às 18h, e tem como objetivo oferecer a fotógrafos amadores e profissionais a oportunidade de registrarem operações aeroportuárias em áreas normalmente restritas ao público.

O evento é gratuito e serão oferecidas 25 vagas. Interessados em participar devem se inscrever no período de 6 a 13/1/2020 através do endereço http://spotterdayinfraero.com/evento/spotter-day-infraero-do-aeroporto-de-macapa/.

No dia do evento, os participantes deverão levar 5 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados à Casa da Irmã Betânia que abriga meninas em situação de vulnerabilidade.

O regulamento do Spotter Day pode ser acesso no site do evento. Para mais informações, os interessados podem fazer contato pelo telefone (96) 3223-1009 ou pelo e-mail [email protected]

Os spotters

A palavra spotter, em tradução literal, tem o significado de observador ou olheiro. Na aviação, o termo ganha uma variação: plane spotter, ou observador de aviões. O hobby do spotting é bastante praticado em diversos países e tem crescido também no Brasil. Os spotters podem tanto observar a movimentação das aeronaves quanto registrar por fotografias ou vídeo as operações que envolvem a aviação.

O termo surgiu na Segunda Guerra Mundial, quando alguns países que sofriam ataques de bombardeiros alemães começaram a encarregar cidadãos para observarem a movimentação de aeronaves, lançando um alerta no caso de aproximação de bombardeiros.

