MEC antecipa resultados do Enade 2019

Medida visa agilizar colação de grau dos estudantes

A divulgação do resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) foi antecipado em dez dias pelo Ministério da Educação (MEC). A justificativa, de acordo com o MEC, é para agilizar a colação de grau nos cursos superiores avaliados em 2019.

Os relatórios estão disponíveis para os coordenadores de cursos, através do sistema Enade. Para os alunos concluintes da graduação que não realizaram o exame, o Inep orienta que façam a solicitação de dispensa da prova, através do coordenador do curso, protocolando o pedido no site do Enade. O período de justificativa de ausência segue até 5 de fevereiro de 2020.

Também nesse mesmo prazo, as instituições de ensino superior poderão apresentar solicitações de dispensa para os estudantes que não compareceram devido a compromissos acadêmicos ou atividades de responsabilidade da própria instituição. Todas as justificativas irão passar por avaliação do MEC.

Sobre o Enade

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, instituído no ano de 2004, é um certame que substituiu o Exame Nacional de Cursos, antigo provão. Tal certame avalia o desempenho dos concluintes dos cursos de graduação em uma prova com os conteúdos programáticos baseados nas diretrizes curriculares dos cursos.

Neste ano, 1,2 milhão de estudantes se inscreveram para realizar a prova. Os alunos avaliados eram vinculados a 8 mil cursos em todo o Brasil, considerando 29 áreas distintas de conhecimento, distribuídas em agronomia, arquitetura e urbanismo, biomedicina, educação física, engenharias, dentre outras.

